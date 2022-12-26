AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, tarafından organize edilen 1000 Öğrenciye Burs Projesinde sona gelindi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, tarafından organize edilen 1000 Öğrenciye Burs Projesinde sona gelindi.

Tüm dünyada pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar sonrasında meydana gelen ekonomik problemler, savaş ve benzeri olumsuz ekonomik koşulların etkilerini azaltmak maksadıyla, ilimizdeki üniversite öğrencilerine yönelik Hedef 1000 Burs Projesinde son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bağatar, “Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlamak maksadı ile ilimizdeki hayırsever iş insanlarımız ile yola çıkarak kardeşlerimize burs verme hayalimiz vardı. Bu projeyi birkaç dostumuzla paylaştım, beklediğimden çok daha iyi tepkiler alınca da bu işi başarabileceğimizi anladım ve arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık. Bu projeyi yaparken en önemli tarafı biz, hayırseverlerden kesinlikle para yardımı almadan direk öğrencilerimiz ile hayırseverlerimizi bir araya getirecek bir organizasyon yaptık. 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’de Yalova Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz kura çekilişi sonrasında burs hakkını kazanan öğrencilerimiz ile hayırseverleri bir araya getirerek bursları arkadaşlarımıza ulaştırma gayreti içindeyiz" dedi.

Toplamda bin 871 arkadaşımız başvuru olduğunu ifade ede Bağatar, noter huzurunda çekişin yapılacağını söyledi. Proje tamamladıktan sonra ara eleman ihtiyacını karşılamak maksadı ile endüstri meslek liselerinde okuyan öğrencilere burs vermeyi hedeflediklerini anlatan Bağatar, “Onları teşvik etmeyi ve eğitim hayatlarında katkı sağlamayı planlamaktayız. Son yıllarda en çok karşılaştığımız problem, usta ve ara eleman bulma konusunda iş yeri sahiplerinden gelen taleplerdir. Bu proje ile birlikte meslek liselerinin daha tercih edilir hale gelmesini ümit etmekteyiz. Tıpkı geçmiş yıllarda üniversite mezunu mimar, mühendis, doktor ve benzeri yetişmiş insana nasıl ihtiyacımız varsa bugün gelinen noktada da her geçen gün teknik eleman bulmanın zorluğu artmaktadır. Bu problemin giderilebilmesi için öğrencilerimizi ve ailelerimizi teknik meslek liselerine yönlendirme ve onlara gereken desteği verme gayreti içerisindeyiz” dedi.