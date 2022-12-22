Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlere vermiş olduğu kay kay pisti sözünü tuttu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlere vermiş olduğu kay kay pisti sözünü tuttu.

Tutuk’tan kay kay pisti isteyen gençlerin hayaline kavuşmasına az bir zaman kaldı. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan 17 Ağustos Parkı’nda yapımına başlanan kay kay pistinde devam eden çalışmaları izleyen Başkan Vekili Tutuk, "Yalova’da ilklere imza atmaya devam ediyoruz" dedi. Kay kay pistinin 600 metrekare geniş bir alan içinde olacağını belirten Başkan Vekili Tutuk, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri bizim için önceliktir. Onlardan gelen istekleri Yalova Belediyesi olarak en kısa sürede yerine getiriyoruz. Gençlerimiz özellikle kay kay, paten ve bisikletleriyle akrobasi hareketleri yapabilecekleri bir pist istediler. Bizde bu yönde çalışmalarımıza kısa bir süre içerisinde başladık. Yapmış olduğumuz bu pist şehrimizde ilk detaylı bir kay kay alanı olacak. 600 metrekare içerinde yer alacak olan pistimizde toplam 9 farklı modül yer almaktadır. Belediyemiz olarak en kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.”