Yalova Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Mutfak Ağırlama Gıda Bölümü öğrencilerine mesleki beceri kazanmalarına yönelik atölye eğitimi gerçekleştirildi.

Yalova Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Mutfak Ağırlama Gıda Bölümü öğrencilerine mesleki beceri kazanmalarına yönelik atölye eğitimi gerçekleştirildi.

Termal ilçesindeki bir otel ve Yalova Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen programda İstanbul’da 50’ı aşkın süredir faaliyet gösteren pastacılık malzemeleri firması tarafından öğrencilere lezzeti pastacılık, süsleme, tabaklama ve sunum konu başlıkların eğitim gerçekleştirildi. Yalova Meslek Yüksek Okulu Otel Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yasin Özaslan, öğrencilerin aşçılık programında almış oldukları teorik ve uygulamalı eğitimleri güçlendirmek ve zenginleştirmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Bölgedeki otellerle yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde pastacılık ve çikolata alanlarında atölye çalışması etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz burada çikolata ve diğer çikolata türevleri ile ilgili yapılacak ve misafirlere ikram edilecek ürünlerin hangi aşamalarda nasıl üretildikleri, nasıl sunum edildikleri ve müşterilere nasıl ikram edildikleri konusunda burada güzel ve faydalı bir eğitim alacaklar. Bu etkinlikte üniversite öğrencilerimizden 30 öğrenci üretime doğrudan otelin mutfağında katkı sağladılar. Buradaki pastacılık ürünlerinden birçok ürün çıkardılar ve burada sergilendi. Öğrencilerimizin üretmiş olduğu ürünler birçok kişi tarafından tadım yapılma fırsatı buldu” dedi.

"Kendimizi geliştirmek için geldik"

Aşçılık bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Şahin ise eğitimlerin kendilerinin geliştirmeleri adına önemli olduğuna dikkati çekerek, “Burada bulunan ürünlerin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, hangi malzemelerin kullanıldığını ve hangi tekniklerde yapıldığını, kullanılan ekipmanların uzmanlar tarafından nasıl kullanıldığını öğrenmek için buradayız. Burada tecrübemizi arttırmak ve saha içinde nasıl çalışıldığını ve biraz da kendimizi geliştirmek için geldik” dedi.

“Ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz”

Etkinliğin gerçekleştirildiği otelin Genel Müdürü Rahmi Çağrı Kaya, “Buradaki etkinlikte pastacılık sanatı, pasta süsleme sanatı, tabaklama sanatı ve sunum sanatı ile alakalı olarak üniversite ve lise öğrencilerimiz eğitim gördü” ifadelerini kullandı.