Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir apartman dairesini adeta uyuşturucu serasına çeviren zanlı 45 kök Hint keneviri bitkisi, 7 gram plaka ve 38 gram kubar esrar ile yakalandı.

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki bir apartman dairesine operasyon düzenlendi. A.M’nin evinde yapılan aramadan 45 kök kenevir bitkisi, 7 gram plaka esrar ve 38 gram kubar esrarla yakalandı.

Gözaltına alınan A.M’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.