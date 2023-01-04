Yalova’da engellilerin istihdamı için açılan kursa 12 özel birey ahşap tabanca kabzesi üretimini öğreniyor.

Yalova’da engellilerin istihdamı için açılan kursa 12 özel birey ahşap tabanca kabzesi üretimini öğreniyor.

Kirazlı Sanayi Sitesi’nde tabanca kabzesi üretiminin yapan firmadan gelen talep üzerine engellilerin istihdamına yönelik kurs açıldı. Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen kursta 12 engelli üretim bandında çalışarak eğitim almaya başladı. Kursun düzenlendiği firmayı ziyaret eden Vali Muammer Erol ve kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İstihdam ve Ayrımcılık Sekreteri, Spastik Engelliler Federasyon Başkanı Murat Arslanhan, işin engellilere uygun olduğunu ifade ederek, “Şuan 12 kursiyerimiz eğitim görmekte. Bunların içerisinden de mesleğe yatkın, yeteneği elverişli olan arkadaşlarımız bu iş yerinde istihdam edilecek. Bu bizleri mutlu edecek. Tabi diğer arkadaşlarımızın da istihdama katılması için biz elimizden geleni yapacağız ama en azından yüzde 50 civarında istihdamı göz önüne aldık” dedi. Arslanhan, engellilerin istihdamına daha çok firmanın destek vermesi için çağrı yaptı.

Firma yetkilisi Mustafa Kozluoğlu ise 40 ülkeye ihracat yapan işletmelerinde engellileri istihdam etmek istediklerini dile getirerek, “En çok el becerisi olan kişilerin yapması gereken işimizde sağlıklı insanlardan ziyade engelli arkadaşlarımıza bu mesleği öğretebilirsek çok iyi olur diye düşündüm. Böylece hem bize faydaları olur hem de özgüvenleri artmış olur dedim. Bu düşünceyle fikrimi Murat beye söyledim. Onun da katılmasıyla bunu başardık ve şuan 3-5 arkadaşımızı inşallah yakında istihdam edeceğiz. Bu bir başlangıç. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek."

Engelliler kursu düzenleyenlere teşekkürlerini etti.