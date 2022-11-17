Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânına yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. İşletmede çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Eğlence mekanında gözlem altına alınan 5 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen fuhuş operasyonunda iş yeri çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. İşletmedeki 5 yabancı uyruklu kadın hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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