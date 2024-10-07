Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.

Çiftlikköy ilçesi sahilinde gerçekleştirilen yürüyüş Mokamp Tesisleri önünden başladı. Eski Etinbank tesislerine kadar yürüyen grup ardından başlangıç noktasına geri döndü. Burada yürüyüşe katılanlara elma ve kuruyemiş ikramında bulunuldu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eyyüp Altınkıran, Dünya Yürüyüş Günü’nde nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Farkındalık yürüyüşünü Sağlık İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınkıran, “Sağlığımızı korumak adına yapığımız yürüyüşü farkındalık faaliyeti olarak gerçekleştirdik. Yürüyüş bizim sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz en kolay eylemlerden birisi. Yürümek sağlığın en büyük dostu. Hem kronik hastalıkların önlenmesi, hem birey hem toplumun sağlığının korunması çerçevesinde hareket etmek önemli bir unsur. Bu hareketi de biz en temel olarak yürüyüşle sağlıyoruz. Tüm halkımızı bu vesileyle hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

Altınkıran, “Meme Kanseri Farkındalık” ayı nedeniyle kurdukları stantla da bu konuta dikkati çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Yürüyüşe Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada ve ilçe protokolü de katıldı.