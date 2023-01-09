Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.A, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altın ve kumbara hırsızı 4 kadın tutuklandı

Altın ve kumbara hırsızı 4 kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bulunan döviz bürosunda sahte 50 ABD dolarını bozdurmak isteyen M.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramada zanlından 18 bin 900 dolar sahte para ele geçirildi.

Yalova’da dövizcide sahte 50 dolar bozdurmaya çalışırken sahte 18 bin 900 dolarla yakalanan zanlı tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.