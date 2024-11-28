Yalova’nın Altınova ilçesinde 2’si lise olmak üzere 3 okulun açılışı gerçekleştirildi.

Yalova’da stratejik bir planlama doğrultusunda, büyük ölçekli bir yatırım yapılmadan mevcut yapılar iyileştirilerek hem ilkokul hem de lise kazandırılmış oldu. Böylelikle etkili bir kaynak yönetim modeli, Altınova Selahattin Aslan Anadolu Lisesi, Altınova İlkokulu ve Altınova Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde uygulanmaya başlandı.

Açılışlarda konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, eğitim yatırımlarının önemine değinerek bu fiziki ortamları hazırlamanın devletin görevi olduğunu anlattı. Kaya, yeni yapılan okullar ile Altınova’nın 30 yıllık okul ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirterek şunları kaydetti: “Yeni bir planlama ile birlikte mevcut binalarımızın daha etkin ve daha fazla öğrencinin kullanılması için bir çalışma yaptık. Çok isabetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Her ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda okullar açıyoruz. Altınova bizim en çok büyüyen ilçelerimizden birisi. Nüfus giderek katlanıyor. Dolayısıyla yapacağımız bütün kamu yatırımlarında bunu göz önünde bulunduruyoruz. Eğitim kurumumuzun hayata geçirilmesiyle birlikte domino taşı gibi Altınova ile ilgili çok stratejik ve önemli kararları almış olduk. Buradaki ilkokul ve ortaokul ihtiyaçları ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Yapacağımız yeni adımlarla ve yatırımlarla birlikte Altınova’nın belki 30 yıllık okul ihtiyacını gidermiş olduk. İlerde bu okullarımızdan hakimler, savcılar ve doktorlar çıkacak ve bu bizim gururumuz olacak. Geleceğin nesilleri, geleceğin vizyoner gençleri buradan çıkacak."

Açılışa Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil de katıldı.