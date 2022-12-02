Yalova’da devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandıran ve milyonlar liralık vurgun yaptığı iddia edilen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandıran ve milyonlar liralık vurgun yaptığı iddia edilen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düğmesine basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Yaşlıları hedef aldılar

Dolandırıcıların devre mülk sahiplerinin bilgilerini çaldıktan sonra özellikle yaşlı vatandaşları hedefine aldığı öğrenildi. Dolandırıcılar devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları ağına düşürdüğü bildirildi. Satış için internette reklam vereceklerini söyleyerek mağdurlara kredi çektiren ve paraları toplayan çetenin onlarca kişiyi mağdur ettiği tahmin ediliyor.

Milyonlarca liralık vurgun gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken mağdur sayısının da artması bekleniyor.