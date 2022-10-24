Yalova Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından derneklerin istismar edilmemesi amacıyla “Kara paranın Aklanması, Terörün Finansmanı” konulu farkındalık eğitimi verildi.

Yalova Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından derneklerin istismar edilmemesi amacıyla “Kara paranın Aklanması, Terörün Finansmanı” konulu farkındalık eğitimi verildi.

İl Özel İdare Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Arif Atbaş, kentte faaliyet gösteren derneklerin temsilcilerine bilgilendirmede bulundu. Atbaş, öncelikli olarak kara paranın aklanması ve terörün finansmanı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Derneklerin bu konuda istismara uğramasının önüne geçilmesi için düzenlene etkinlikte ardından derneklere verilen proje destekleriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Dernek mevzuatı ve yardım toplamayla ilgili de bilgiler veren Atbaş, dernek yöneticilerine mevzuata uymaları konusunda uyarılarda bulundu.