Yalova’da, deprem bölgesinde kullanılmak üzere 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabini üretimine başlandı.

Yalova’da, deprem bölgesinde kullanılmak üzere 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabini üretimine başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde, depremzedelere yardımlar sürüyor. Bu çerçevede, Yalova Valiliği koordinasyonunda depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere konteyner tuvalet ve duş kabini üretimi gerçekleşiyor. Üretime; Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği, Eczacıbaşı ile Yalova Makine İhtisas OSB katkı sağlıyor.

Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde yapımına başlanan konteynerleri, Vali Muammer Erol yerinde inceledi. İncelemenin ardından konteynerler deprem bölgesine sevk edilmeye başladı.