Yalova Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilköğretim çağı çocuklarının deprem konusunda bilgilenmeleri amacıyla “Benim Güzel Dünyam” isimli tiyatro oyunu gösterime sunuldu.

Deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı tiyatro oyunu öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi. İlkokul öğrencilerine 28 Mart Salı günü, günde 3 seans şeklinde sahnelenmeye başlayan ve 7 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan Benim Güzel Dünyam isimli tiyatro gösterisini çocuklar, dikkatle takip etti. Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda yapılan gösteride öğrenciler hem eğlendi hem de bilgilendi.

27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası sebebiyle Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Yalova’da ki birçok okul, buradaki çocuk kütüphanesine öğrencileri ile gelerek çocuklara okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı, dil, duygusal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı, soyut düşünme becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmayı aynı zamanda sebep sonuç ilişkisi kurma becerilerini artırmak isteniyor.

Çalışma ayrıca öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, kütüphaneleri çok yönlü olarak görmelerini sağlamak ve kütüphaneleri sevdirmeyi hedefliyor.