YALOVA (İHA) – Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bahçe kapısı demirlerine sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Yasama Sitesinde bulunan bir binanın demir bahçe kapısına kirpinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışarak mahsur kalan kirpiyi demirleri keserek kurtardı. Ekipler daha sonra kirpiği doğal yaşam alanına bıraktı.