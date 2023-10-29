Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, tören alanını gezerek vatandaşların bayramlarını kutladı. Ardından Yalova Hava Meydan Komutanlığı’n ait 3 eğitim uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Törende konuşan Vali Kaya, “Cumhuriyetin 100. yılını sizlerle kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyete gönül veren siz değerli hemşehrilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Programda ayrıca kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Kutlama programı halk oyunları gösterilerinin ardından yapılan geçiş töreniyle sona erdi.

Kutlamalara AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.