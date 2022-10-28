Törene kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından tören sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Dz. Albay Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkan Vekili Fatih Şahin Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

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