Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çöken bağlantı yolunun yeniden yapımı için saha çalışmaları başlatıldı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına başladı. 90 günde yapılması planlanan yolun 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanmıştı. 20 Ocak 2025 tarihine kadar yapılarak trafiğe açılması planlanan yolun tamamlanmasıyla bölgedeki sıkıntının çözülmesi bekleniyor. 250 metrelik alanda çok sayıda kazık çakılarak heyelanın önüne geçilmesi planlanıyor.