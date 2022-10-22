Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 12-18 yaş arası çocuklara simülatör ile ücretsiz uçuş eğitimi verildi.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 12-18 yaş arası çocuklara simülatör ile ücretsiz uçuş eğitimi verildi.

Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlikte pilotlar tarafından uçak simülatörü ile çocuklara uçuş eğitim verildi. Uçuş simülatörü firma yetkilisi Oğuzhan Karabulut, çocuklara havacılığı sevdirmek adına Türkiye’de ilk kez bir belediye ile işbirliğine girdiklerini belirtti. Karabulut, eğitim teknolojisini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanıldığını dile getirerek, “Eğitimleri kaptan pilotumuz Batuhan Çakmak eşliğinde veriyoruz. Bu eğitimle çocukların havacılığa özenmesini sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca eğitimimizde bir puantaj sistemimiz var. Kazanan öğrencilere çeşitli hediyelerimiz olacak. Hatta bunun içerisinde bir saatlik uçuş var. Birinci olanı götürüp bir saat boyunca uçuracağız" diye konuştu.

Pilot Batuhan Çakmak, erken yaşta havacılığa insanları yönlendirmek istediklerini söyledi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk de etkinliğe katılarak simülatör ile uçak kullanma deneyimini yaşadı. Tutuk, çocukları böyle bir etkinlikle buluşturmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.