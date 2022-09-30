Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolunda meydana gelen kazada, Yalova istikametinde seyreden Mehmet Kaya idaresindeki 34 CAA 035 plakalı cip Armutlu yönünde ters şeritten ilerleyen Muhammed Furkan Güçlüöver’in kullandığı 06 DDG 804 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulans Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ters şeritten giden otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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