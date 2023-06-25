Yalova-İzmit karayolunda çekiciye bağlı römorkla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 AT 0523 plakalı minibüs, Kocaeli istikameti yönünde Zuhalkent kavşağından dönüş yapan M.F.D. kontrolündeki 34 EM 3136 plakalı çekiciye bağlı 34 FGV 970 plakalı yarı römorka yandan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ve yolcu İ.S., Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürerken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.