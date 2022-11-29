Yalova Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş’in 105. doğum yıldönümü sebebiyle fotoğraf sergisi açıldı.
Yalova Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş’in 105. doğum yıldönümü sebebiyle fotoğraf sergisi açıldı.
Kent Müzesi’nde düzenlenen ve 97 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesini Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, MHP İl Başkanı Namık Öz, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Koray Can Köse, Kamu-Sen İl Başkanı Mustafa Deviren kesti.
Sergi 29-30 Kasım tarihlerinde açık kalacak.
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