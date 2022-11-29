Kent Müzesi’nde düzenlenen ve 97 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesini Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, MHP İl Başkanı Namık Öz, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Koray Can Köse, Kamu-Sen İl Başkanı Mustafa Deviren kesti.

Yalova Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş’in 105. doğum yıldönümü sebebiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Yalova’daki KYK yurtlarında 726 boş yatak var

Yalova’daki KYK yurtlarında 726 boş yatak var

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