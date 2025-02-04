Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında baraj ve barajı besleyen su kaynaklarının güvenliği konulu toplantı yapıldı.

29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yaşanan durum nedeniyle bölgedeki güvenlik için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, DSİ İl Müdürü Mehmet Kotan ve Yeşil Körfez Su Birliği Birlik Müdürü Fatih Alptekin katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, baraj ve barajı besleyen su kaynaklarının güvenliği, mevcut önlemlerin değerlendirilmesi ve ek tedbirlerin planlanması yer aldı.

Toplantıda, baraj ve çevresinde uygulanan güvenlik protokollerinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesine karar verildi. Bu çerçevede, güvenlik kameralarının artırılması, gece görüş ve termal kamera sistemleri gibi ileri teknoloji çözümlerinin değerlendirilmesi gündeme geldi. Ayrıca, güvenlik güçlerinin devriye sıklığının artırılması ve yetkisiz girişlerin önlenmesi için ek bariyer ve kontrol noktaları oluşturulması üzerinde duruldu.

Barajı besleyen derelerin güvenliği açısından da yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, dere yatakları boyunca güvenlik denetimlerinin artırılması, yasa dışı müdahalelerin tespit edilmesi için periyodik kontrollerin sıklaştırılması ve su kalitesini tehdit eden unsurların önlenmesi için ilgili kurumların koordineli çalışması kararlaştırıldı. Ayrıca, taşkın riskine karşı erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve dere kenarlarında yapılacak düzenlemelerle doğal su akışının korunması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, bir kriz anında tüm kurumların hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçebilmesi için mevcut acil durum senaryolarının güncellenmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yeni bir iletişim ve müdahale planı hazırlanması, belirli periyotlarla tatbikatlar düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülmesi önerildi.

Son olarak barajın ve su kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı ve alınan kararların uygulanması için düzenli takip mekanizmalarının oluşturulmasına karar verildi.