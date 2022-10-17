Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinden 3 farklı tarihte 1 milyon lira değerindeki metal malzemeyi çaldığı ileri sürülen zanlı, aynı yerde 4’üncü kez hırsızlığa teşebbüs ettiği sırada yakayı ele verdi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinden 3 farklı tarihte 1 milyon lira değerindeki metal malzemeyi çaldığı ileri sürülen zanlı, aynı yerde 4’üncü kez hırsızlığa teşebbüs ettiği sırada yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Eylül, 1 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde bir iş yerinden toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan metal malzemeleri çalarak kayıplara karışan şahsın peşine düştü. Şüphelinin yine aynı iş yerine gelme ihtimaline karşı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızı beklemeye başladı. Polis 3 kez soyduğu işletmeye dördüncü hırsızlığı için gelen H.T.’yi malzeme kolilerini dışarıya çıkarttığı sırada suçüstü yakalandı.

H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlının çaldığı malzemeleri İstanbul’da sattığı tespit edildi.