Polisin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi’nde bulunan müstakil evde gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın meydana geldi. Çıkan yangına Çınarcık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın ardından söndürüldü. Ekipler sonrasında da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

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Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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