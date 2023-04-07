Yalova’da bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlerin küle döndürdüğü evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.