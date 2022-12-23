Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversite tarafından ortaklaşa ‘Akran Zorbalığına Karşı Mücadele ve Ailenin Rolü’ adlı seminer düzenlendi.

Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversite tarafından ortaklaşa ‘Akran Zorbalığına Karşı Mücadele ve Ailenin Rolü’ adlı seminer düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan YASMEK’te gerçekleştirilen seminere kursiyerler ve vatandaşlar dinleyici olarak katıldı. Gerçekleştirilen seminere Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Metin Öksüz ile birlikte Yalova Üniversitesi öğrencileri de katılım sağladı. Seminer sonrası sanatçı Bayram Ali Ugip katılımcılara mini bir konser verdi.

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Pınar Kütük, seminere katılım sağlayanlara akran zorbalığının çocuklar üzerinde olan ruhsal durumu, uyumu, günlük yaşamı, sosyal işlevsellik ve akademik becerilerinin olumsuz etkileri ve bunun engellenmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen seminer hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi olarak bir çok konuda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimize her konuda destek vermekteyiz. Üniversite bölüm öğrencilerimizde gerçekleştirecekleri seminer öncesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğümüze geldiler ve bizlerden destek istediler. Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurs alan kursiyerlerimizi ve vatandaşlarımızı seminere davet ettik. Seminerimize gelen ve bilgiler aktaran başta Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr.Pınar Kütük’e, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Metin Öksüz’e, öğrencilerimize, seminer sonrası bizlere mini bir konser veren Bayram Ali Ugip’e ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi.