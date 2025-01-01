Yalova Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine Hayal Panosu etkinliği düzenlendi.

Yalova Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ADEM-SODAM Projeleri Teşvik Destekli Eğitime katılan kursiyerler Hayal Panosu çalışması yaptı. ADEM-SODAM Koruyucu ve Önleyici Eğitim çerçevesinde üç ay boyunca eğitime katılım sağlayan kursiyerlere teşvik desteği de veriliyor. ADEM-SODAM 2024/4. Dönem eğitiminin son günü Yalova Barosu tarafından görevlendirilen Av. Merve BAKKAL, kursiyerlere “Aile Hukuku” konulu eğitim verdi. Eğitimin ardından kursiyerlerle 2025 yılındaki hayallerini fotoğraf ve süslemelerle kartonlara yapıştırma “Hayal Panosu” etkinliği yapıldı. Teşvik Ödemesine hak kazanan kursiyerlere, ADEM Eğitmeni Pınar Özer ve SODAM Eğitmeni Emine Sakallıoğlu tarafından Katılım Belgeleri takdim edildi.