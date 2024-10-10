Yalova’da, il geneli acil servis pratisyen hekimlere yönelik 3 günlük oryantasyon eğitimi verildi.

Kentteki sağlık birimlerinde yeni göreve başlayan pratisyen hekimlere hızlı adaptasyon ve uyum amacıyla, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda eğitim verildi. 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Yalova İli Acil Servis Pratisyen Hekim Oryantasyon Eğitimi çerçevesinde hekimler, ilde sıkça karşılaşılan hastalıklar ve hastalara yaklaşım konusunda bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş açılış konuşması ile başlayan eğitimde, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç ve Prof. Dr. Nurşah Başol konuşma ve eğitim sunumu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Nurşah Başol’un koordinatörlüğünü üstlendiği, uzman hekimlerin mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaştığı eğitimde teorik olarak, temel ve ileri yaşam desteği algoritmaları, zehirlenmelerde acil yaklaşım konuları, KOAH ve ASTIM acil yönetimi, böbrek yetmezliğinin acil yönetimi, obstetrik ve jinekolojik aciller, göz acilleri, inmenin acil yönetimi, beyin ve toraks BT yorumlama, nöbet ve status epileptikus yaklaşımı, çocuk hastaya acil yaklaşımı, karın ağrısına acil yaklaşımı, ekstreminite travmaları, travmaya acil yaklaşım, göğüs ağrısına ccil yaklaşımı, EKG yorumlama ve aritmilere yaklaşımı, diyabetik aciller, akut koroner sendromun acil yönetimi, akciğer ödemi konuları işlendi. Eğitim pratik uygulamalar yapılarak eğitim sonlandırıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, eğitim sonunda yaptığı konuşmada, “Bu vesileyle almış olduğunuz eğitimlerin meslek hayatınızda sizlere yol gösterici olmasını temenni ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Yine eğitimcilerimize de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Eğitim sonunda Pratisyen hekimlere katılım belgeleri ve eğitmen uzman doktorlara da teşekkür belgeleri verildi.

Yalova’da sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve standardizasyonu sağlamak için eğitimlerin düzenli aralıklarla yapılmasının planlandığı bildirildi.