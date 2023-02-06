Yalova’da eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamasıyla okul öncesi öğrencilerin tümü dahil olmak üzere il genelindeki 8 bin 81 öğrenciye ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladı.

Yalova’da eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamasıyla okul öncesi öğrencilerin tümü dahil olmak üzere il genelindeki 8 bin 81 öğrenciye ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladı.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerine de gösterilen önem ve verilen destek çerçevesinde Yalova’da bin 468 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genişletilen hizmet çerçevesinde ikinci dönemin ilk gününden itibaren Türkiye genelinde 5 milyon, Yalova genelinde ise 8 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecek.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ni ziyaret ederek hazırlanan yemekler ve sevkiyat çalışmalarını denetledi. Burada açıklama yapan Müdür Akmeşe, şöyle konuştu:

“Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’mızın çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin sağlıklı, güvenilir gıda ihtiyacını karşılama adına başlattığı eş zamanlı bir çalışma var. Ülke genelinde 1.8 milyon öğrenci bu hizmetten yararlanıyorken 6 şubat tarihi itibariyle bu sayı 5 milyon hedefine ulaşıyor. Bugün itibariyle hazırlıklarımızı yaptık, başlangıcı veriyoruz. Mutfaklarımızı kurduk, ön çalışmalarımızı yaptık ve koordinasyonumuzu sağladık. İlimizde daha önceki dönemde bin 468 öğrencimiz bu hizmetten faydalanıyorken şimdi 8 bin 81 öğrencimizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Altınova’dan Armutlu’ya kadar okul öncesinde eğitim gören ve taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan tüm öğrencilerimize bu hizmeti en verimli, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaştırma gayretimiz devam edecek.”