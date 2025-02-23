Yalova’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde 7 farklı olayda araçlarıyla mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma, sivil toplum kuruluşları ve jandarma ekiplerinden oluşan ekipler vatandaşların yardımına koştu. Kar yağışı nedeniyle Yalova merkez Elmalık, Sugören köyleri, Höyüktepe, Çınarcık ilçesi Teşvikiye, Delmece Yaylası’nda 7 farklı olayda vatandaşlar araçlarıyla karda mahsur kaldı. Ekipler toplamda 22 kişiye sağlıklı şekilde ulaşarak tahliyelerini gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA