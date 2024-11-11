Yalova’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 3 bin 200 fidan ‘Geleceğe Nefes’ için toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında aldığı kararla Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım’da 3 bin 200 fidan toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde ülke genelinde düzenlenen fidan dikim seferberliğine Yalova da katıldı. Yalova Valisi Hülya Kaya’nın öncülüğünde saatler 11.11’i gösterdiğinde Kirazlı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte 2 hektarlık alana 3 bin 200 fidan dikildi. “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” sloganıyla yapılan etkinlikte göknar, sedir, ıhlamur, servi ve defne fidanları toprakla buluştu. Etkinlik, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Kaya, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir kampanya çerçevesinde her yıl Yalova’da da biz ağaçlandırma kampanyamızı devam ettiriyoruz. Bugünde gençlerimizle beraber evlatlarımızla beraber ağaç kampanyasına çok geniş bir katılım var Yalova’da. Ben buradan tüm ailelerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıl çok talihsiz bir durum yaşadık. Çok sayıda yangın atlattık. Dolayısıyla Yalova’da bu kampanyanın çok önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Yangınla kaybettiğimiz ormanları tekrar kazanmak için bu bilinci çocuklarımıza aşılamalıyız. Hem büyüklerimiz hem çocuklarımızla beraber bugün sahadayız. Bundan sonraki süreçte de zaten Orman İşletme Müdürlüğümüz çok büyük bir alanda bu ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek. Bizim burada azami dikkatli olmamız önümüzde ki sezonda yangınları ne kadar azaltabilirsek o kadar başarılı addediyoruz kendimizi. Ama tabii bu süreçte de yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte de mevcutta ki ağaçlandırma çalışmalarımıza da dikkati çekmek istiyoruz. Her ağaç bir nefes diyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Selçuk Yaman, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Karakuş ve birçok kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.