Yalova Belediyesi geçtiğimiz yıl düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle 2022’nin dolu dolu geçmesini sağladı.

Yalova Belediyesi geçtiğimiz yıl düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle 2022’nin dolu dolu geçmesini sağladı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerle kentte yaşayan 7’den 70’e, her kesimden insana hitap edildi.

Resmi bayram kutlamaları, çocuk etkinlikleri, konserler, tiyatrolar, sergiler ve birçok sosyal etkinliklerle birlikte Uluslararası Festivallere de Yalova Belediyesi tarafından destek verildi. 2022 yılı içerisinde ‘Yalova kültürüyle, sanatıyla ve tarihiyle güzel’ sloganıyla başlayan ve 2023 yılında da devam edecek olan Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu katılımcılardan ve seyircilerden tam not aldı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Yalova Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar dolu dolu 2022 yılı geçirdi. 30 adet çocuk oyununun gerçekleştiği 2022 yılında ayrıca 8 adet açık hava çocuk etkinliği yapıldı. Etkinliklerin 4’ü Tigem Tatil Parkta, 4’ü ise mahallerde gerçekleştirildi. Yapılan bu etkinliklerin yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile sömestir tatiline özel eğlenceler düzenlendi. Çocuklara yönelik yapılan tüm etkinliklerde 10 binlerce çocuğa ulaşıldı.

22 konser organizasyonu

Yalova Belediyesi 2022 yılında 22 konser etkinliğine imza attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlere binlerce Yalovalı katıldı. Belediye ayrıca Yalova Üniversitesi ile festival düzenlendi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte ünlü sanatçıların yanı sıra yerel müzisyenler de sahne aldı. Yalova Belediyesi ayrıca hemşeri dernekleri ile 10 gün süren bir organizasyona imza attı.

Ulusal ve milli bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi

Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine Yalova Belediyesi olarak destek verildi. Yapılan bu etkinliklerle beraber 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliklere imza atıldı.

Festivallere destek

İlimizde uzun yıllardır faaliyet gösteren TUFAG, YAFEM, KUZEY KAFKAS ve Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi derneklerinin ilimizde yaz ayı içerisinde düzenlemiş oldukları uluslararası festivallere Yalova Belediyesi olarak destek verildi. İlimize çeşitli ülkelerden gelen misafirler Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk’u ise makamında ziyaret etti.

2022 yılında toplam 24 sergi düzenlendi. Sergilerin birçoğunda Yalova Belediyesi imzası bulunurken, sanatseverlerin açmış oldukları sergilere ise Yalova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından destek verildi. 5 söyleşi, 1 konferans, 1 şiir dinletisi, 9 tiyatro ve 1 film gösterimi gerçekleştirilen Yalova Belediyesi organizasyonlarına Yalovalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran vatandaşlar yapılan etkinliklerden dolayı Yalova Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Ramazan ayında toplam 5 bin Yalovalı vatandaşın katılımıyla birlikte iftar gerçekleştirildi. Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un katılımıyla gerçekleştirilen iftarın ardından sanatçı Yücel Arzen tarafından konser verildi.

Şehrimizin en önemli simgelerinden biri olan Yürüyen Köşk’ü 2022 yılında toplam 42 bin 619 kişi ziyaret etti. 2022’de Kent Müzesini 24 bin 205, Kağıt Müzesini ise 24 bin 67 ziyaretçisi oldu. Tiyatro etkinlikleriyle de 44 bin çocuğa ulaşıldı.