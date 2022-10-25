Yalova’nın Armutlu ilçesinde 2 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde 2 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S. D. ve İ.Ö. Armutlu ilçesinde tartıştıkları şahısların aracına tabanca ile ateş etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Osman Gazi Köprüsü’nde zanlıları 2 adet ruhsatsız tabancayla yakaladı. Şahısların husumet yaşadığı gruptan da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan çalışmalarda taraflardan ayrıca balta, 258 gram esrar, 3,93 gram metamfetamin, 106 adet mermi de ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili yakalanan S.D ve İ.Ö “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Ceza evine gönderildi.