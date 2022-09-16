Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Evrensel Çocuk Film Festivali’nde 7 ülkeden 9 filmin gösterimi yapıldı.

Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Evrensel Çocuk Film Festivali’nde 7 ülkeden 9 filmin gösterimi yapıldı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde düzenlenen festival Hersek sahilinde ağaç dikimi ile başladı. Ardından Altınova Belediyesi Konferans Salonu’nda ilk olarak İran yapımı, “Hayvanat Bahçesi” filmi izlendi. Sonrasında ise Rusya yapımı “Şeref Sözü” ve Fransa yapımı “Deniz” adlı filmlerin gösterimleri gerçekleştirildi.

Festivalde ayrıca Polonya yapımı “Bebekler ve Ayı”, Almanya yapımı “Bir İnsanın Kalbine Giden Yol”, Çekya yapımı “Bizim Domuzcuk”, İran yapımı “Hadi Barışalım” ve ABD yapımı “Ejderha Pastası” adlı filmler çocukların beğenisine sunuldu.

Festival İran yapımı Luopetoo filminin dünya prömiyeri ile kapanışını yaptı.

Öte yandan festival çerçevesinde Bulgaristan ve Filipinler’den gelen ekipler dans ve pandomin gösterisi yaptı. Festivale katkı sağlayanlara da plaket takdim edildi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçede başarılı bir festivale imza atıldığını belirterek, “İlçemiz nüfus olarak küçük olmasına rağmen yaptığımız işler çok büyük. Belediyemiz, kaymakamlığımız, kurumlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Film ve sanat insanları buluşturur. Burada uluslararası bir film festivalinde 9 film sergilenecek. Bu da çocuklarımız için bir kaynaşma, bir barış gösterisi olacak” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise gün boyu süren festivalin başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kapanış filmini İran filmi ile yapıyoruz. Başrol oyuncumuz burada. Bir çocuk festivalinde çocuklarımızın burada kültürel bir buluşması oldu. Bize katkı sağlayan Sefine Tersanesine teşekkür ediyoruz. Bu festivalin özelliği, 5 ülkeden 9 film sabah saatlerinde gösterildi. Kapanışını yapacağımız İran filmi, İran dışında ilk dünya prömiyeri Türkiye’de Altınova’da gösterilmiş olacak. O yönden de özelliği olan bir film oldu” diye konuştu.