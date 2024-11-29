Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi’nin 2. etabında, 167 süs bitkisi ve sebze üreticisine 210 dekarlık alanda kullanılmak üzere 59 ton sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman yaptı. Yaman, projenin 2023 yılında uygulanan ilk etabında 7 milyon 14 bin lira kaynak kullanılarak, 302 üretici için yaklaşık 428 dekarlık alanda sera naylonu yenilemesi yapıldığını söyledi.

İlk etapta 132 ton sera naylonu dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Yaman, "2024 yılında ikinci etabı uygulanmakta. Projenin yüzde 27’si Bakanlığımız tarafından, yüzde 25’i Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 4’ü Yalova Belediyesi ve yüzde 44’ü ise üretici katkısı olmak üzere toplam 6 milyon 211 bin 978 TL kaynak kullanımı gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticimize, 210 dekarlık örtü altı alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış olup yaklaşık 59 ton sera naylonu dağıtımı yapılmıştır. Böylelikle 2023 ve 2024 yıllarında toplam 469 üreticimize, 638 dekarlık alanda sera naylonu yenilemesi yapılmış; 191 ton sera naylonu dağıtımı yapılarak 13,2 milyon TL kaynak kullanılmıştır" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, 5 yılı aşkın süredir tarımın desteklenmesi için ciddi bir gayret gösterdiklerini anlattı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise belediye bünyesinde tarım müdürlüğü kurarak tarıma destek olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise konuşmasında, "Tarım Bakanlığımız, il özel idaremiz, belediyemiz ortaklaşa projeyi destekleyerek sera naylonlarını üreticilerimizle buluşturdular. Yalova bu noktada bir model kent. Özellikle örtü altı yetiştiricilikte diğer kentlere örnek oluşturuyor. Bu modeli devam ettirmek için her fırsatta üreticimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışma bunun bir göstergesidir. Bugün Tarım Bakanımızla, 81 ilin valisi olarak bir çalışma gerçekleştireceğiz. Kahverengi kokarca dediğimiz bahçelerimize musallat olan bir zararlıyla nasıl mücadele edeceğimizi görüşeceğiz. Üreticilerimizin de bu konuda desteğini rica ediyoruz. Farkındalığınız çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra, hak sahibi üreticilere sera naylonları teslim edildi.