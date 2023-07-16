Yalova Altınova’da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine katılan vatandaşlar, şehitlerimizi asla unutmayacaklarını haykırdılar.

Türk Milleti’nin kararlı azmi ve kahramanlığı ile püskürtülen 15 Temmuz Darbe girişiminin 7. yılında şehitlerimiz Altınova’da çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikte, Eğitimci-Yazar Hayati İnanç ile Tasavvuf Sanatçısı Ender Ekin ve ekibi Altınovalı vatandaşlarla bir araya geldi.

İstiklal Marşı’yla başladı

FETÖ terör örgütü darbe girişimine karşı vatanı savunmak uğruna hayatlarını kaybeden 252 kahraman şehidimiz çeşitli etkinliklerle anıldı. Altınova Belediye Binası önünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri; saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Marmara Bölgesi Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması birincisi Tavşanlı Merkez Camii Müezzini Muhammed Mevlüdoğlu’nun Kur’an tilavetiyle devam etti.

Nöbete devam

Etkinliğe; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi Dnz. Yrb. Mehmet Maraklı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçer, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Yeni bir destan”

7 yıl önce Türk Milleti’nin yeni bir destan yazdığını söyleyen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Bu ülkeyi, milletimizi bölemeyecekler. Bunu Türk Milleti tek vücut olarak gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde iç ve dış düşmanlarımız Türkiye’nin gücünü gördü. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğimize katılan halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, Allah’tan bir daha böyle olaylar yaşanmamasını diliyorum” dedi.

“Unutulmaz bir ders verildi”

Türk Milleti’nin inançlı ve kararlı duruşuyla kahpe vatan hainlerine unutulmaz bir ders verdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Darbe girişiminde bulunan vatan hainlerine halkımız gereken cevabı çok net olarak verdi. O kara gecede hain darbeciler yüzünden hayatlarını kaybeden 252 Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve aziz milletimiz her zaman kalbimizde olacaksınız” diye konuştu.

Programda saatler 00.13’ü gösterdiğinde ilçedeki tüm camilerden Sala okundu. Vatandaşlar, alana kurulan dev ekrandan ülke genelinde gerçekleştirilen anma programlarını takip etti.