Yalova Valiliği tarafından düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı etkinlikleri belli oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri 14 Temmuz 2023’te saat 11.00’de Yalova Şehitliği ve akabinde Polis Şehitliği ziyaretleriyle başlayacak. 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü ise saat 12.30’da Cevdet Aydın Parkı’nda fotoğraf sergisi açılacak. Sonrasında ise şehitler için Mevlid-i Şerif programı ise saat 14.30’da gerçekleşecek. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz” konulu konferans ise Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinlikler 15 Temmuz 2023 Cumartesi 19.30 Mehteran takımı eşliğinde yürüyüş ile devam edecek. Deprem Anıtı önünden başlayacak yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Meydanda düzenlenecek programKuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak. Şehitler için İl Müftüsü tarafından duanın okunmasının arından da Vali Muammer Erol “15 Temmuz” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edecek. Mehteran Takımının Konseri sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplar dev ekrandan canlı olarak verilecek. Konserle devam edecek etkinlikte sanatçı Mustafa Demirci ve Sufi Mehter sahne alacak. Kentteki tüm camilerinde eş zamanlı selaların okunması sonrasında program demokrasi nöbeti tutulmasıyla son bulacak.