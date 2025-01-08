Yalova’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.D. adlı kadının Çınarcık ilçesinde bir adreste olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timince düzenlenen operasyon sonucunda, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma” suçundan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı. M.D., yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli-Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.