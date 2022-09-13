Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde açıldı. Açılışta konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, serginin bu yılki temasının “Çiftçi Varsa Hayat Var” olduğunu söyledi. Parıldar, serginin 15 Eylül 2022 tarihleri arasında açık kalacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri serginin açılış kurdelesini kesti.

Protokol üyeleri ardından fotoğraf sergisini gezdi.