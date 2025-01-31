Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kent genelindeki su kesintisi devam ederken Yalova Valiliği ilk analiz sonuçlarını açıkladı. Valilikten kapsamlı analiz süreçlerinin devam ettiği ve bu nedenle de şebeke suyunun içme için tüketilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada suyun temizlik ve hijyen konusunda kullanımında ise herhangi bir riskin bulunmadığı bildirildi.

29 Ocak akşamı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme belirlenmiş arından ise tüm kentte su kesintisine gidilmişti. Su kesintisi devam ederken Yalova Valiliği suyla ilgili analizlerle ilgili açıklama yaptı. Şebeke suyunun kullanımı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."