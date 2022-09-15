Yalova Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yalova Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

15 Temmuz İİBF Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, yardımcıları Prof. Dr. Vefik Arıca, Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu’nun yanı sıra dekanlar ve bölüm başkanları hazır bulundu. Geçtiğimiz yılın değerlendirildiği toplantıda ayrıca önümüzdeki dönem hedefleri de masaya yatırıldı.

Rektör Bahçekapılı üniversitenin fiziki imkanlarının gelişmesi adına ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Kampüste sosyal ve kültürel alanlar oluşturmak için projeler hazırladıklarını ve hayata geçirme konusunda görüşmelere başladıklarını belirten Bahçekapılı, yeni akademik yılda her fakülteden sempozyum, kongre, ve çalıştay gibi etkinlikler beklediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda dekanların sunumlarıyla devam etti.