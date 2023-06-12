TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği "Çevre Haftası çerçevesinde Yalova Belediyesi işbirliğinde “Başkan Bir Dünya Mümkün" etkinliği düzenledi. Doğa, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliğinde şehirlerde yaşanan hava kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu da düzenledi.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği gönüllüleri çevre haftasında Hava Kirliliğine dikkat çekmek ve karbon salınımının azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yürüyen Köşk yolunda Yalova Belediyesi tarafından yerleştirilen Enerji Bisikletlerinin bulunduğu yerden Deprem Anıtının ilerisindeki şenlik alanına kadar “Arabadan in bisiklete bin” sloganı eşliğinde bisiklet sürdüler.

Süleyman Bey Mahalle Sorumlusu Gökmen Kılıç liderliğinde düzenlenen ve yol güzergahındaki halkın da ilgiyle takip ettiği ve katıldığı bisiklet turunda ekibi şenlik alanında İl Temsilcisi Arzu Demir ve çok sayıda TEMA Gönüllüsü alkışlarla karşıladı.

İl Temsilcisi Arzu Demir Bisiklet ekibine bu anlamlı etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ederken yaptığı konuşmada “Hava kirliliği sağlığımız ve farklı şekillerde çevremiz üzerinde ciddi bir etkisi vardır. En tehlikelisi, insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkisi; Bisiklete binmek Her spor türünde olduğu gibi kasların güçlenmesine destek olur. Kan basıncını azaltmaya yardımcı olur. Birçok egzersiz türünde olduğu gibi bisiklet sürme esnasında ruh halimizi belirleyen serotonin, dopamin ve endorfin gibi hormonlar aktif bir şekilde salgılanır” dedi.

Demir, Hava kirliliğinin egzos dumanları ve daha bir çok nedenle her geçen gün arttığını, bisiklet turuyla bu kirliliğe dikkat çekmek istediklerini ve Yalova’lılara “Doğa ile uyumlu bir yaşam için, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti tercih edin. Hem sağlığınızı hem doğayı koruyun” çağrısında bulundu.