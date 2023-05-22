Yalova Belediyesi, Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen toplam 13 branşta gerçekleşecek olan Yalova Şehir Oyunları Kent Kupasına yaklaşık 700’e yakın sporcu katılımıyla başladı.

Düzenlenecek olan Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası futbol organizasyonuna sadece kurumlar katılırken, Bocce, Wushu, Okçuluk, Basketbol, Bisiklet, Masa ve Kort Tenisi, Satranç, E-Spor, Koşu, Voleybol ve Dart gibi branşlara ise tüm vatandaşlar katılabilecek.

Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası’nın başlama vuruşu futbol organizasyonuyla başladı. Oyunların başlama vuruşunu Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk yaptı. Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Tutuk; “Bu yıl 2.cisi düzenlenen Yalova Şehir Oyunları Kent Kupasına 700’e yakın sporcu katılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan turnuvamız çok başarılı bir şekilde geçmişti. O gün turnuva sonunda yapmış olduğum açıklamamda turnuvanın daha çok branşta ve daha çok sporcu katılımıyla olacağını söylemiştim. Bu yıl 2 branş daha eklenerek toplam 13 branşta sporcularımız mücadele edecek. Tüm branşlarda mücadele edecek olan sporcu kardeşlerimize centilmence bir turnuva geçirmelerini temenni ederim” dedi.