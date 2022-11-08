Yalova Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve 2 gün sürecek Sağlık Turizmi Çalıştayı Termal ilçesinde başladı.

Yalova Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve 2 gün sürecek Sağlık Turizmi Çalıştayı Termal ilçesinde başladı.

İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü’nün destekleri ve Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizmi Derneği’nin organizasyonunda yapılan çalıştay Terma City Otel’de yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği çalıştayın açılışında konuşan Enternasyonal Turizm ve Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Murat Solmaz, Yalova’nın sağlık turizminde gelişmesi konusunda destek vereceklerini ifade etti.

"Sağlık turizmine ivme kazandıracak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ise, çalıştayın, panel ve ortak akıl masaları etkinliklerinden oluştuğunu ifade etti. Panelde termal, medikal, yaşlı ve engelli turizmi konularının ele alınacağını kaydeden Tali, “Panel sonrası çalıştayda ise Yalova sağlık turizmi paydaşları, 4 farklı masada ortak akıl ile Yalova sağlık turizmi yol haritasını belirmeye çalışacaklar. Yalova’ya sağlık turizmi açısından önemli katkısı olacak konular sağlık turizminin her alanı çalıştayda ve panelde konuşulacak. Bu çalıştay, Yalova’nın sağlık turizmine bir ivme kazandıracaktır” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Yalova’nın sağlık turizmi geçmişinin Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden bu yana devam ettiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Temsilcisi Gülay Köse Atay da, bakanlığın sağlık turizmi faaliyetlerinin, sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaliteli hizmet sunumuyla dünyaya örnek teşkil edecek konuma gelmiş olduğunu dile getirdi. Diğer ülkeler ile yapılan ikili anlaşmalar ile sağlık turizminin ivme kazandığını söyleyen Atay, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz sağlık ithal eden ülkeden, sağlık ihraç eden bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle pandemi sonrası dünyada önemli bir yer edinen sağlık turizminde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti ön plana çıkmıştır. Bu da o ülkenin tercih edilebilirliğini arttırmada belirleyici olmuştur. Bakanlık olarak belirlenen hedeflerde tedavi edici hizmetlerin yanı sıra getat, spa, wellness, termal kaynaklı sağlık hizmetleri, rehabilitasyon ve yaşlı bakım hizmetlerinin önemli bir rolü mevcuttur. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde birçok paydaş bulunuyor. Bugün itibariyle ülke genelinde 2 bin 226 sağlık tesisi, 527 aracı kuruluş sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetkilidir. Yetkili sağlık tesislerinin içerisinde 13 tane termal otel, 2 tane huzurevi ve yaşlı bakım merkezi mevcuttur. Her geçen gün sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik talepler artıyor. Yalova’da ise 6 sağlık tesisi ve 2 aracı kuruluş, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahiptir. Sağlık turizmi faaliyetlerinde en büyük sıkıntılardan biri olan il problemine yönelik Bakanlığımız büyük bir adım atmıştır."

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanı Vefik Arıca da, Tıp Fakültesi’nin açılması ile sağlık turizmine her türlü destek vereceklerini ifade etti.

Çalıştayın açılışına Vali Muammer Erol, kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.