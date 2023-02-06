Yalova’da ikamet eden nüfus 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 332 kişi artarak 296 bin 333 kişi oldu.

Yalova’da ikamet eden nüfus 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 332 kişi artarak 296 bin 333 kişi oldu.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin, kadın nüfus ise 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkekler, yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturdu.

Yalova nüfusu, 296 bin 333 oldu

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 332 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 296 bin 333 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 350 oldu.

2022 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,2 olarak gerçekleşti.

Yalova merkez 156 bin 732 kişi ile en yüksek nüfusa sahip ilçe oldu. Ardından 50 bin 974 nüfus ile Çiftlikköy ilçesi geldi. Çınarcık 38 bin 600Altınova 32 bin 207, Armutlu 10 bin 843 ve Termal ise 6 bin 977 olarak açıklandı.