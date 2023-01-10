Yalova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu’na geçtiğimiz 2022 yılı içinde toplam bin 186 nikah işlemi yapıldı.

Yalova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu’na geçtiğimiz 2022 yılı içinde toplam bin 186 nikah işlemi yapıldı.

Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu, 2022 verilerini açıkladı. Verilere göre, en fazla nikah 181 çift ile ağustos ayında kıyılırken bunu 178 çiftle temmuz ve 145 çiftle haziran ayı takip etti. En az nikah akdi ise 33 çift ile nisan ayında gerçekleşti.

1186 nikahın kıyıldığı 2022 yılı içerisinde 545 ‘i hafta içi, 645’i ise hafta sonu yapıldı. Bu nikahlardan 74’ü yabancı uyruklu (her ikisi), 90’ı ise çiftlerden birinin yabancı uyruklu olan vatandaşların nikah akitleri olarak gerçekleştirildi. Yıl boyunca ise 12 nikah iptal edildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2021 yılında toplam 110 çiftin nikahını kıyarken 2022 yılı içerisinde toplam 200 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirdi.