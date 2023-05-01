Yalova Makine İhtisas OSB katılımcısı olan ve yakın zamanda OSB’de faaliyet gösterecek olan firma buluş patenti ile altın madalya ödülüne layık görüldü.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işletmelerin yenilik kapasitelerinin artırılması çalışmaları çerçevesinde bünyesinde yer alan firmaların mevcut patentlerini TEKNOFEST’in ISIF’23 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na yarışmaları için organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yaptı. Yalova Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü belediyesinde mevcut üretimini sürdüren, aynı zamanda Yalova Makine İhtisas OSB katılımcısı olan ve yakın zamanda OSB’de faaliyet gösterecek olan firma buluş patenti ile altın madalya ödülüne layık görüldü.

ISIF organizasyonunun tamamında katılımcılar için planlama ve organizasyon OSB kontrolünde ve çalışmalarıyla gerçekleşti. Katılımcıların başvuru, sistem girişleri, görüşmeler, hakem görüşmeleri, sunumlara dair süreçlerin hepsi OSB tarafından yürütüldü.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü World Intellectual Property Organization (WIPO)‘nun da takip ettiği 22 ülkeden 427 patentin yarıştığı ISIF’23 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na Yalova Makine OSB ve Yalova Teknopark desteğiyle ve önderliğiyle katılımcı firmalarda; Otomatik Otopark, Unimak ve Ceviz Pres firmalarının patentleri yarışma çerçevesine alındı.

3 firmanın 6 projesi dereceye girmek için onlarca rakibin arasında kıyasıya yarıştı ve düzenlenen törende Otomatik Otopark firmasının buluşu altın madalyayla layık görüldü. Firmanın ödülü Yalova Makine OSB ve Yalova Teknopark yetkililerince firma adına alındı ve tebrikler kabul edildi.