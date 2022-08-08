Yalova Makine İhtisas OSB’de Yalova Yenilik Merkezi (YM) kurulumu için hazırlanan iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Yalova Makine İhtisas OSB’de Yalova Yenilik Merkezi (YM) kurulumu için hazırlanan iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Organize sanayi bölgelerinde teknoloji geliştirme ve yenilikçiliği yaygınlaştırma hedefiyle yola çıkan Yenilik Merkezleri’ne Yalova Makine İhtisas OSB de ekleniyor. Yalova Valisi Muammer Erol himayesinde gerçekleşen protokol töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir Yenilik Merkezi için imzaları attı.

İlk etapta pilot olarak seçilen Manisa ve Başkent OSB YM’lerinin uygulama süreçlerinin ardından 2. etapta Çerkezköy ve Yalova Makine İhtisas OSB bünyelerinde kurulacak merkezler, firmalara yenilik ve yenilik yönetme kapasitelerini geliştirme süreçlerinde destek sağlayacak. Henüz kurulum aşamasında olmasına rağmen Yalova Makine OSB’nin 4 pilot uygulamadan biri oldu.

Proje sürecinde, 2 YM toplamda 200 mavi yaka personele, 150 Ar-Ge personeline, 20 dış ticaret personeline ve 20 firma sahibine yetkinlik artırıcı eğitimler verirken, seçilen firma sahiplerine birebir mentorluk sağlayacak. Toplam 20 firmanın yenilik yol haritasının hazırlanacağı ve öncelikli projelerin destekleneceği çalışmalarda, 5 yeni Ar-Ge / tasarım merkezi kurulmasına da öncülük yapılacak ve bu firmaların kamu desteklerinden yararlanması için eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Yenilik Merkezinin faaliyetleri arasında firmaların OSB’ler içindeki diğer firmalarla ve Bölgesel Yenilik Sistemi aktörleriyle iş birliği oluşturma ve yönetme kapasiteleri geliştirilerek potansiyel ortak bulmaları için bir platform geliştirilmesi de yer alıyor.

Bu çalışmalarla Yalova Makine İhtisas OSB’nin yenilikçi birer yapıya dönüştürülmesi, OSB’lerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bünyelerindeki firmalarının başta Ar-Ge ve yenilik olmak üzere, üretim, pazarlama ve yönetsel kapasiteleri artırılması hedefleniyor.