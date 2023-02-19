Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) ekibi, deneyimlerini diğer gönüllülerle paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) ekibi, deneyimlerini diğer gönüllülerle paylaştı.

Yalova Mag-Der Başkanı Sabri Karaçam ve bir grup gönüllü deprem sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgeden dönen dernek arama kurtarma ekibi diğer gönüllülerle bir araya geldi. Halil İnalcık Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda beklenen Marmara depreminde yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım çalışmalarında yaşanan aksaklıklar da değerlendirildi. Marmara depreminde benzer aksaklık olmaması adına bir hazırlanacak rapor ilgili kurumlara teslim edilecek.

Bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Karaçam ise depremin ilk günü bölgeye ulaştıklarını söyledi. Karaçam, Kahramanmaraş kriz merkezine uğrayarak göreve başladıklarını belirterek, “Görev süresinde birçok kişiyi canlı ve ne yazık ki birçok da vefat etmiş vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Yapmış olduğumuz çalışma raporlarını Kahramanmaraş AFAD Kriz Merkezine ilettik. Bir kısım gönüllümüz enkazda çalışırken bir kısım arkadaşımız da depremzede ve enkaz altında bulunanların yakınlarına moral vermeye, gelen yardımların paketlenmesi ve dağıtımında çalıştı. Ayrıca bir köyde ahırın yıkılması ve önünün kapanmasından dolayı mahsur kalan hayvanları kurtardık. 21 yıl önce başlayan bu verimli eğitimlerin sonucunda gerçekten çok önemli çalışmalara imza atıldı” dedi.