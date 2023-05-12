Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, S.S. 203 No’lu Yalova Küçük Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri ve şoför esnafı ile düzenlenen kahvaltılı programda bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Başkan Tutuk, AK Parti Milletvekilleri ve meclis üyelerinin de gayretleriyle bir sorunun daha geride bırakıldığını ifade etti.

Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa Başkan Mustafa Tutuk’un yanı sıra AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile adayı Erhan Dede de katıldı.

Yalova merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren ve Orhangazi-İznik-Yenişehir ile Yalova-Karamürsel arasında çalışan 203 no’lu Kooperatifin bu hatlar içerisinde dönüşümlü çalışma talebi Başkan Tutuk’un ve milletvekillerinin gayretleri ile İl Trafik Komisyonu Kararına istinaden uygun bulundu. Bu çerçevede Başkan Mustafa Tutuk, Milletvekili adayları ve kooperatif temsilcileri ile kahvaltıda buluşarak esnafa müjdeyi verdi.

Yalova’yı hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyleyen Tutuk, şöyle konuştu:

“Sorunların çözümü için yaptığımız çalışmaları, kat ettiğimiz yolu bizler gibi hemşehrilerimizde görüyor, biliyor. Birçok kronik sorunun çözümünü sağladık. 3 yıldır süren 203 no’lu kooperatifin sorununu da nasıl çözeceğimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Bütün yetkililerimizle; valimizle, milletvekillerimizle, il trafik komisyonumuzla sürekli görüşmeler yaptık. Sonunda bu sorunu çözdüğümüzü de düşünüyorum. Orhangazi, İznik, Yenişehir hattı çalışırken bir bölümü de Karamürsel’e çalışıyordu. Dönüşümlü çalışma için il trafik komisyonundan olumlu kararı çıkarttık. Dönüşümlü olarak kooperatifimiz artık her yere çalışabilecek. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Programın sonunda kooperatif üyeleri de düzenlenen programda söz alarak memnuniyetlerini dile getirip Başkan Tutuk’a teşekkür etti.